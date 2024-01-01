1 Solomon Adaları dolarından Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile SBD → INR çevirin

1 sbd
10,05 inr

1,000SI$ SBD = 10,05₹ INR

11:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → INR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,193210,1932
Düşük10,02559,8819
Ortalama10,109310,0702
Değişim-0.72%-0.06%
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1 SBD → INR istatistikleri

SBD → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,1932, en düşük 10,0255 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1093 oldu. SBD → INR kurundaki değişiklik -0.72 değerindeydi.

SBD → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,1932, en düşük 9,8819 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,0702 oldu. SBD → INR kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08490,7461,5041,6630,94320,524
1 GBP1,17611,275106,7551,7691,9571,1124,145
1 USD0,9230,785183,7531,3881,5350,87118,943
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Hindistan Rupisi
1 SBD10,05030 INR
5 SBD50,25150 INR
10 SBD100,50300 INR
20 SBD201,00600 INR
50 SBD502,51500 INR
100 SBD1.005,03000 INR
250 SBD2.512,57500 INR
500 SBD5.025,15000 INR
1000 SBD10.050,30000 INR
2000 SBD20.100,60000 INR
5000 SBD50.251,50000 INR
10000 SBD100.503,00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Solomon Adaları doları
1 INR0,09950 SBD
5 INR0,49750 SBD
10 INR0,99500 SBD
20 INR1,98999 SBD
50 INR4,97498 SBD
100 INR9,94995 SBD
250 INR24,87488 SBD
300 INR29,84985 SBD
500 INR49,74975 SBD
600 INR59,69970 SBD
1000 INR99,49950 SBD
2000 INR198,99900 SBD
5000 INR497,49750 SBD
10000 INR994,99500 SBD
25000 INR2.487,48750 SBD
50000 INR4.974,97500 SBD
100000 INR9.949,95000 SBD
1000000 INR99.499,50000 SBD
1000000000 INR99.499.500,00000 SBD