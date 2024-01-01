1 Solomon Adaları dolarından Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile SBD → INR çevirin
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|1 SBD → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|10,1932
|10,1932
|Düşük
|10,0255
|9,8819
|Ortalama
|10,1093
|10,0702
|Değişim
|-0.72%
|-0.06%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SBD → INR istatistikleri
SBD → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,1932, en düşük 10,0255 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1093 oldu. SBD → INR kurundaki değişiklik -0.72 değerindeydi.
SBD → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,1932, en düşük 9,8819 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 10,0702 oldu. SBD → INR kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.
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Solomon Adaları dolarından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Hindistan Rupisi
|1 SBD
|10,05030 INR
|5 SBD
|50,25150 INR
|10 SBD
|100,50300 INR
|20 SBD
|201,00600 INR
|50 SBD
|502,51500 INR
|100 SBD
|1.005,03000 INR
|250 SBD
|2.512,57500 INR
|500 SBD
|5.025,15000 INR
|1000 SBD
|10.050,30000 INR
|2000 SBD
|20.100,60000 INR
|5000 SBD
|50.251,50000 INR
|10000 SBD
|100.503,00000 INR
|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Solomon Adaları doları
|1 INR
|0,09950 SBD
|5 INR
|0,49750 SBD
|10 INR
|0,99500 SBD
|20 INR
|1,98999 SBD
|50 INR
|4,97498 SBD
|100 INR
|9,94995 SBD
|250 INR
|24,87488 SBD
|300 INR
|29,84985 SBD
|500 INR
|49,74975 SBD
|600 INR
|59,69970 SBD
|1000 INR
|99,49950 SBD
|2000 INR
|198,99900 SBD
|5000 INR
|497,49750 SBD
|10000 INR
|994,99500 SBD
|25000 INR
|2.487,48750 SBD
|50000 INR
|4.974,97500 SBD
|100000 INR
|9.949,95000 SBD
|1000000 INR
|99.499,50000 SBD
|1000000000 INR
|99.499.500,00000 SBD