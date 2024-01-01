20 Solomon Adaları dolarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile SBD → CHF çevirin

20 sbd
2,09 chf

1,000SI$ SBD = 0,1045SFr. CHF

10:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SBD → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SBD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10920,1107
Düşük0,10440,1044
Ortalama0,10760,1083
Değişim-4.38%-4.31%
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1 SBD → CHF istatistikleri

SBD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1092, en düşük 0,1044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1076 oldu. SBD → CHF kurundaki değişiklik -4.38 değerindeydi.

SBD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1107, en düşük 0,1044 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1083 oldu. SBD → CHF kurundaki değişiklik -4.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08290,6581,5021,6620,94220,511
1 GBP1,17711,274106,691,7671,9561,10924,138
1 USD0,9240,785183,761,3871,5350,8718,951
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Solomon Adaları dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SBD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Solomon Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / İsviçre Frangı
1 SBD0,10445 CHF
5 SBD0,52227 CHF
10 SBD1,04454 CHF
20 SBD2,08908 CHF
50 SBD5,22270 CHF
100 SBD10,44540 CHF
250 SBD26,11350 CHF
500 SBD52,22700 CHF
1000 SBD104,45400 CHF
2000 SBD208,90800 CHF
5000 SBD522,27000 CHF
10000 SBD1.044,54000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Solomon Adaları doları
1 CHF9,57359 SBD
5 CHF47,86795 SBD
10 CHF95,73590 SBD
20 CHF191,47180 SBD
50 CHF478,67950 SBD
100 CHF957,35900 SBD
250 CHF2.393,39750 SBD
500 CHF4.786,79500 SBD
1000 CHF9.573,59000 SBD
2000 CHF19.147,18000 SBD
5000 CHF47.867,95000 SBD
10000 CHF95.735,90000 SBD