5.000 Arabistan riyalinden Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile SAR → TOP çevirin

5.000 sar
3.157,15 top

1,000SR SAR = 0,6314T$ TOP

10:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → TOP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → TOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,63570,6357
Düşük0,61450,6145
Ortalama0,62380,6232
Değişim1.80%1.64%
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1 SAR → TOP istatistikleri

SAR → TOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6357, en düşük 0,6145 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6238 oldu. SAR → TOP kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

SAR → TOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6357, en düşük 0,6145 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6232 oldu. SAR → TOP kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,755278,91,3880,92457,9611,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,353200,97310,66641,7661,1080,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Tonga Pa'angası
1 SAR0,63143 TOP
5 SAR3,15715 TOP
10 SAR6,31429 TOP
20 SAR12,62858 TOP
50 SAR31,57145 TOP
100 SAR63,14290 TOP
250 SAR157,85725 TOP
500 SAR315,71450 TOP
1000 SAR631,42900 TOP
2000 SAR1.262,85800 TOP
5000 SAR3.157,14500 TOP
10000 SAR6.314,29000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Arabistan Riyali
1 TOP1,58371 SAR
5 TOP7,91855 SAR
10 TOP15,83710 SAR
20 TOP31,67420 SAR
50 TOP79,18550 SAR
100 TOP158,37100 SAR
250 TOP395,92750 SAR
500 TOP791,85500 SAR
1000 TOP1.583,71000 SAR
2000 TOP3.167,42000 SAR
5000 TOP7.918,55000 SAR
10000 TOP15.837,10000 SAR