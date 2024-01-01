50 Arabistan riyalinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile SAR → TJS çevirin

50 sar
141,42 tjs

1,000SR SAR = 2,828SM TJS

10:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → TJS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,88462,9213
Düşük2,82842,8284
Ortalama2,85732,8779
Değişim-0.64%-3.08%
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1 SAR → TJS istatistikleri

SAR → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8846, en düşük 2,8284 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,8573 oldu. SAR → TJS kurundaki değişiklik -0.64 değerindeydi.

SAR → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,9213, en düşük 2,8284 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,8779 oldu. SAR → TJS kurundaki değişiklik -3.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,758278,91,3880,92558,021,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,351200,95810,66641,8061,1080,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Tacikistan Somonu
1 SAR2,82835 TJS
5 SAR14,14175 TJS
10 SAR28,28350 TJS
20 SAR56,56700 TJS
50 SAR141,41750 TJS
100 SAR282,83500 TJS
250 SAR707,08750 TJS
500 SAR1.414,17500 TJS
1000 SAR2.828,35000 TJS
2000 SAR5.656,70000 TJS
5000 SAR14.141,75000 TJS
10000 SAR28.283,50000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Arabistan Riyali
1 TJS0,35356 SAR
5 TJS1,76782 SAR
10 TJS3,53563 SAR
20 TJS7,07126 SAR
50 TJS17,67815 SAR
100 TJS35,35630 SAR
250 TJS88,39075 SAR
500 TJS176,78150 SAR
1000 TJS353,56300 SAR
2000 TJS707,12600 SAR
5000 TJS1.767,81500 SAR
10000 TJS3.535,63000 SAR