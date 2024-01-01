500 Arabistan riyalinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile SAR → RUB çevirin

500 sar
11.433,35 rub

1,000SR SAR = 22,87руб RUB

09:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → RUB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek23,725824,7154
Düşük22,658122,2560
Ortalama23,314223,6729
Değişim-3.05%-6.23%
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1 SAR → RUB istatistikleri

SAR → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 23,7258, en düşük 22,6581 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23,3142 oldu. SAR → RUB kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

SAR → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 24,7154, en düşük 22,2560 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,6729 oldu. SAR → RUB kurundaki değişiklik -6.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,752278,91,3880,92457,9721,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,351200,97310,66641,7741,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Rus Rublesi
1 SAR22,86670 RUB
5 SAR114,33350 RUB
10 SAR228,66700 RUB
20 SAR457,33400 RUB
50 SAR1.143,33500 RUB
100 SAR2.286,67000 RUB
250 SAR5.716,67500 RUB
500 SAR11.433,35000 RUB
1000 SAR22.866,70000 RUB
2000 SAR45.733,40000 RUB
5000 SAR114.333,50000 RUB
10000 SAR228.667,00000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Arabistan Riyali
1 RUB0,04373 SAR
5 RUB0,21866 SAR
10 RUB0,43732 SAR
20 RUB0,87464 SAR
50 RUB2,18659 SAR
100 RUB4,37318 SAR
250 RUB10,93295 SAR
500 RUB21,86590 SAR
1000 RUB43,73180 SAR
2000 RUB87,46360 SAR
5000 RUB218,65900 SAR
10000 RUB437,31800 SAR