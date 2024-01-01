5.000 Arabistan riyalinden Panama balboasına

Reel döviz kuru ile SAR → PAB çevirin

5.000 sar
1.332,00 pab

1,000SR SAR = 0,2664B/. PAB

09:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → PAB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26660,2667
Düşük0,26640,2664
Ortalama0,26660,2666
Değişim-0.06%-0.09%
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1 SAR → PAB istatistikleri

SAR → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2666, en düşük 0,2664 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2666 oldu. SAR → PAB kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

SAR → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2667, en düşük 0,2664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2666 oldu. SAR → PAB kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,754278,91,3880,92457,9971,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,348200,95810,66641,7891,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Panama Balboası
1 SAR0,26640 PAB
5 SAR1,33200 PAB
10 SAR2,66400 PAB
20 SAR5,32800 PAB
50 SAR13,32000 PAB
100 SAR26,64000 PAB
250 SAR66,60000 PAB
500 SAR133,20000 PAB
1000 SAR266,40000 PAB
2000 SAR532,80000 PAB
5000 SAR1.332,00000 PAB
10000 SAR2.664,00000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Arabistan Riyali
1 PAB3,75375 SAR
5 PAB18,76875 SAR
10 PAB37,53750 SAR
20 PAB75,07500 SAR
50 PAB187,68750 SAR
100 PAB375,37500 SAR
250 PAB938,43750 SAR
500 PAB1.876,87500 SAR
1000 PAB3.753,75000 SAR
2000 PAB7.507,50000 SAR
5000 PAB18.768,75000 SAR
10000 PAB37.537,50000 SAR