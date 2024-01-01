2.000 Arabistan riyalinden Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → NAD çevirin

2.000 sar
9.692,30 nad

1,000SR SAR = 4,846$ NAD

09:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → NAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,91355,0569
Düşük4,78724,7805
Ortalama4,85474,8892
Değişim-1.33%-1.80%
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1 SAR → NAD istatistikleri

SAR → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9135, en düşük 4,7872 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8547 oldu. SAR → NAD kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

SAR → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,0569, en düşük 4,7805 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,8892 oldu. SAR → NAD kurundaki değişiklik -1.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,752278,91,3880,92458,0121,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,349200,96610,66641,8011,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Namibya Doları
1 SAR4,84615 NAD
5 SAR24,23075 NAD
10 SAR48,46150 NAD
20 SAR96,92300 NAD
50 SAR242,30750 NAD
100 SAR484,61500 NAD
250 SAR1.211,53750 NAD
500 SAR2.423,07500 NAD
1000 SAR4.846,15000 NAD
2000 SAR9.692,30000 NAD
5000 SAR24.230,75000 NAD
10000 SAR48.461,50000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Arabistan Riyali
1 NAD0,20635 SAR
5 NAD1,03175 SAR
10 NAD2,06349 SAR
20 NAD4,12698 SAR
50 NAD10,31745 SAR
100 NAD20,63490 SAR
250 NAD51,58725 SAR
500 NAD103,17450 SAR
1000 NAD206,34900 SAR
2000 NAD412,69800 SAR
5000 NAD1.031,74500 SAR
10000 NAD2.063,49000 SAR