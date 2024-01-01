10 Arabistan riyalinden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile SAR → MZN çevirin

10 sar
170,15 mzn

1,000SR SAR = 17,01MT MZN

09:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MZN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek17,028317,0746
Düşük16,950616,9452
Ortalama16,996416,9846
Değişim-0.00%0.10%
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1 SAR → MZN istatistikleri

SAR → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,0283, en düşük 16,9506 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16,9964 oldu. SAR → MZN kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

SAR → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 17,0746, en düşük 16,9452 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16,9846 oldu. SAR → MZN kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,75278,91,3880,92457,9951,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,7260,341200,94410,66641,7841,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Mozambik Metikali
1 SAR17,01450 MZN
5 SAR85,07250 MZN
10 SAR170,14500 MZN
20 SAR340,29000 MZN
50 SAR850,72500 MZN
100 SAR1.701,45000 MZN
250 SAR4.253,62500 MZN
500 SAR8.507,25000 MZN
1000 SAR17.014,50000 MZN
2000 SAR34.029,00000 MZN
5000 SAR85.072,50000 MZN
10000 SAR170.145,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Arabistan Riyali
1 MZN0,05877 SAR
5 MZN0,29387 SAR
10 MZN0,58773 SAR
20 MZN1,17547 SAR
50 MZN2,93867 SAR
100 MZN5,87734 SAR
250 MZN14,69335 SAR
500 MZN29,38670 SAR
1000 MZN58,77340 SAR
2000 MZN117,54680 SAR
5000 MZN293,86700 SAR
10000 MZN587,73400 SAR