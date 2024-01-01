1 Arabistan riyalinden Mozambik metikaline
Reel döviz kuru ile SAR → MZN çevirin
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|1 SAR → MZN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|17,0283
|17,0746
|Düşük
|16,9506
|16,9452
|Ortalama
|16,9964
|16,9846
|Değişim
|-0.00%
|0.10%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SAR → MZN istatistikleri
SAR → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,0283, en düşük 16,9506 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16,9964 oldu. SAR → MZN kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.
SAR → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 17,0746, en düşük 16,9452 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16,9846 oldu. SAR → MZN kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Mozambik Metikali
|1 SAR
|17,01450 MZN
|5 SAR
|85,07250 MZN
|10 SAR
|170,14500 MZN
|20 SAR
|340,29000 MZN
|50 SAR
|850,72500 MZN
|100 SAR
|1.701,45000 MZN
|250 SAR
|4.253,62500 MZN
|500 SAR
|8.507,25000 MZN
|1000 SAR
|17.014,50000 MZN
|2000 SAR
|34.029,00000 MZN
|5000 SAR
|85.072,50000 MZN
|10000 SAR
|170.145,00000 MZN