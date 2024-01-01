100 Arabistan riyalinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile SAR → KES çevirin

100 sar
3.455 kes

1,000SR SAR = 34,55Ksh KES

08:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek35,458635,9584
Düşük34,106934,1069
Ortalama34,577034,7076
Değişim0.87%-3.70%
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1 SAR → KES istatistikleri

SAR → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 35,4586, en düşük 34,1069 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 34,5770 oldu. SAR → KES kurundaki değişiklik 0.87 değerindeydi.

SAR → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,9584, en düşük 34,1069 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,7076 oldu. SAR → KES kurundaki değişiklik -3.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,743278,91,3880,92558,071,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,34200,95810,66741,8421,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Kenya Şilini
1 SAR34,55360 KES
5 SAR172,76800 KES
10 SAR345,53600 KES
20 SAR691,07200 KES
50 SAR1.727,68000 KES
100 SAR3.455,36000 KES
250 SAR8.638,40000 KES
500 SAR17.276,80000 KES
1000 SAR34.553,60000 KES
2000 SAR69.107,20000 KES
5000 SAR172.768,00000 KES
10000 SAR345.536,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Arabistan Riyali
1 KES0,02894 SAR
5 KES0,14470 SAR
10 KES0,28941 SAR
20 KES0,57881 SAR
50 KES1,44703 SAR
100 KES2,89405 SAR
250 KES7,23513 SAR
500 KES14,47025 SAR
1000 KES28,94050 SAR
2000 KES57,88100 SAR
5000 KES144,70250 SAR
10000 KES289,40500 SAR