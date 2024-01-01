10 bin Arabistan riyalinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → JMD çevirin

10.000 sar
416.389 jmd

1,000SR SAR = 41,64J$ JMD

08:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek41,753341,7533
Düşük41,531041,4000
Ortalama41,647141,5663
Değişim0.18%0.31%
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1 SAR → JMD istatistikleri

SAR → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 41,7533, en düşük 41,5310 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 41,6471 oldu. SAR → JMD kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

SAR → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 41,7533, en düşük 41,4000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 41,5663 oldu. SAR → JMD kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,743278,91,3880,92558,0771,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,34200,95810,66741,8471,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Jamaika Doları
1 SAR41,63890 JMD
5 SAR208,19450 JMD
10 SAR416,38900 JMD
20 SAR832,77800 JMD
50 SAR2.081,94500 JMD
100 SAR4.163,89000 JMD
250 SAR10.409,72500 JMD
500 SAR20.819,45000 JMD
1000 SAR41.638,90000 JMD
2000 SAR83.277,80000 JMD
5000 SAR208.194,50000 JMD
10000 SAR416.389,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Arabistan Riyali
1 JMD0,02402 SAR
5 JMD0,12008 SAR
10 JMD0,24016 SAR
20 JMD0,48032 SAR
50 JMD1,20080 SAR
100 JMD2,40160 SAR
250 JMD6,00400 SAR
500 JMD12,00800 SAR
1000 JMD24,01600 SAR
2000 JMD48,03200 SAR
5000 JMD120,08000 SAR
10000 JMD240,16000 SAR