50 Arabistan riyalinden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → HKD çevirin

50 sar
104,06 hkd

1,000SR SAR = 2,081$ HKD

08:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → HKD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,08292,0854
Düşük2,08072,0794
Ortalama2,08182,0821
Değişim-0.03%-0.08%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → HKD istatistikleri

SAR → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0829, en düşük 2,0807 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0818 oldu. SAR → HKD kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

SAR → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0854, en düşük 2,0794 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0821 oldu. SAR → HKD kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3880,92558,0531,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,351200,98710,66741,8361,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Hong Kong Doları
1 SAR2,08128 HKD
5 SAR10,40640 HKD
10 SAR20,81280 HKD
20 SAR41,62560 HKD
50 SAR104,06400 HKD
100 SAR208,12800 HKD
250 SAR520,32000 HKD
500 SAR1.040,64000 HKD
1000 SAR2.081,28000 HKD
2000 SAR4.162,56000 HKD
5000 SAR10.406,40000 HKD
10000 SAR20.812,80000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Arabistan Riyali
100 HKD48,04740 SAR
200 HKD96,09480 SAR
300 HKD144,14220 SAR
500 HKD240,23700 SAR
1000 HKD480,47400 SAR
2000 HKD960,94800 SAR
2500 HKD1.201,18500 SAR
3000 HKD1.441,42200 SAR
4000 HKD1.921,89600 SAR
5000 HKD2.402,37000 SAR
10000 HKD4.804,74000 SAR
20000 HKD9.609,48000 SAR