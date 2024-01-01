10 bin Arabistan riyalinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile SAR → GHS çevirin

10.000 sar
39.833,20 ghs

1,000SR SAR = 3,983GH¢ GHS

08:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → GHS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,98333,9833
Düşük3,89733,5650
Ortalama3,93113,8078
Değişim2.21%11.74%
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1 SAR → GHS istatistikleri

SAR → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,9833, en düşük 3,8973 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,9311 oldu. SAR → GHS kurundaki değişiklik 2.21 değerindeydi.

SAR → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,9833, en düşük 3,5650 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,8078 oldu. SAR → GHS kurundaki değişiklik 11.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,751278,91,3880,92558,0571,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,359201,00210,66741,8421,1060,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Gana Sedisi
1 SAR3,98332 GHS
5 SAR19,91660 GHS
10 SAR39,83320 GHS
20 SAR79,66640 GHS
50 SAR199,16600 GHS
100 SAR398,33200 GHS
250 SAR995,83000 GHS
500 SAR1.991,66000 GHS
1000 SAR3.983,32000 GHS
2000 SAR7.966,64000 GHS
5000 SAR19.916,60000 GHS
10000 SAR39.833,20000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Arabistan Riyali
1 GHS0,25105 SAR
5 GHS1,25524 SAR
10 GHS2,51047 SAR
20 GHS5,02094 SAR
50 GHS12,55235 SAR
100 GHS25,10470 SAR
250 GHS62,76175 SAR
500 GHS125,52350 SAR
1000 GHS251,04700 SAR
2000 GHS502,09400 SAR
5000 GHS1.255,23500 SAR
10000 GHS2.510,47000 SAR