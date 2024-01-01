100 Arabistan riyalinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile SAR → GBP çevirin

100 sar
20,94 gbp

1,000SR SAR = 0,2094£ GBP

08:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → GBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20940,2134
Düşük0,20490,2049
Ortalama0,20700,2092
Değişim0.13%-1.47%
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1 SAR → GBP istatistikleri

SAR → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2094, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2070 oldu. SAR → GBP kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

SAR → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2134, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2092 oldu. SAR → GBP kurundaki değişiklik -1.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,749278,91,3870,92558,0961,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,373201,05210,66741,881,1060,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / İngiliz Pound Sterlini
1 SAR0,20939 GBP
5 SAR1,04697 GBP
10 SAR2,09394 GBP
20 SAR4,18788 GBP
50 SAR10,46970 GBP
100 SAR20,93940 GBP
250 SAR52,34850 GBP
500 SAR104,69700 GBP
1000 SAR209,39400 GBP
2000 SAR418,78800 GBP
5000 SAR1.046,97000 GBP
10000 SAR2.093,94000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Arabistan Riyali
1 GBP4,77570 SAR
5 GBP23,87850 SAR
10 GBP47,75700 SAR
20 GBP95,51400 SAR
50 GBP238,78500 SAR
100 GBP477,57000 SAR
250 GBP1.193,92500 SAR
500 GBP2.387,85000 SAR
1000 GBP4.775,70000 SAR
2000 GBP9.551,40000 SAR
5000 GBP23.878,50000 SAR
10000 GBP47.757,00000 SAR