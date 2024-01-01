100 Arabistan riyalinden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile SAR → FKP çevirin

100 sar
20,94 fkp

1,000SR SAR = 0,2094£ FKP

08:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → FKP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20940,2134
Düşük0,20490,2049
Ortalama0,20700,2092
Değişim0.13%-1.47%
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1 SAR → FKP istatistikleri

SAR → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2094, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2070 oldu. SAR → FKP kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

SAR → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2134, en düşük 0,2049 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2092 oldu. SAR → FKP kurundaki değişiklik -1.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,749278,91,3870,92558,0911,5340,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,379201,07410,66741,8811,1060,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Falkland Adaları Poundu
1 SAR0,20939 FKP
5 SAR1,04697 FKP
10 SAR2,09394 FKP
20 SAR4,18788 FKP
50 SAR10,46970 FKP
100 SAR20,93940 FKP
250 SAR52,34850 FKP
500 SAR104,69700 FKP
1000 SAR209,39400 FKP
2000 SAR418,78800 FKP
5000 SAR1.046,97000 FKP
10000 SAR2.093,94000 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Arabistan Riyali
1 FKP4,77570 SAR
5 FKP23,87850 SAR
10 FKP47,75700 SAR
20 FKP95,51400 SAR
50 FKP238,78500 SAR
100 FKP477,57000 SAR
250 FKP1.193,92500 SAR
500 FKP2.387,85000 SAR
1000 FKP4.775,70000 SAR
2000 FKP9.551,40000 SAR
5000 FKP23.878,50000 SAR
10000 FKP47.757,00000 SAR