250 Ruanda frangından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile RWF → USD çevirin

250 rwf
0,19 usd

1,000R₣ RWF = 0,0007594$ USD

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → USD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00080,0008
Düşük0,00080,0008
Ortalama0,00080,0008
Değişim-0.43%-1.68%
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1 RWF → USD istatistikleri

RWF → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0008 oldu. RWF → USD kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

RWF → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0008, en düşük 0,0008 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0008 oldu. RWF → USD kurundaki değişiklik -1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9271,3860,7861,3331,53418,24883,738
1 EUR1,07911,4960,8481,4391,65519,69190,362
1 CAD0,7210,66810,5670,9621,10613,16260,397
1 GBP1,2721,1791,76411,6971,95223,22106,552

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / ABD Doları
1 RWF0,00076 USD
5 RWF0,00380 USD
10 RWF0,00759 USD
20 RWF0,01519 USD
50 RWF0,03797 USD
100 RWF0,07594 USD
250 RWF0,18984 USD
500 RWF0,37968 USD
1000 RWF0,75935 USD
2000 RWF1,51871 USD
5000 RWF3,79677 USD
10000 RWF7,59354 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Ruanda Frangı
1 USD1.316,91000 RWF
5 USD6.584,55000 RWF
10 USD13.169,10000 RWF
20 USD26.338,20000 RWF
50 USD65.845,50000 RWF
100 USD131.691,00000 RWF
250 USD329.227,50000 RWF
500 USD658.455,00000 RWF
1000 USD1.316.910,00000 RWF
2000 USD2.633.820,00000 RWF
5000 USD6.584.550,00000 RWF
10000 USD13.169.100,00000 RWF