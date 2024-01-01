500 Ruanda frangından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile RWF → THB çevirin

500 rwf
13,44 thb

1,000R₣ RWF = 0,02689฿ THB

06:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → THB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02800,0285
Düşük0,02690,0269
Ortalama0,02750,0279
Değişim-3.87%-5.18%
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1 RWF → THB istatistikleri

RWF → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0280, en düşük 0,0269 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0275 oldu. RWF → THB kurundaki değişiklik -3.87 değerindeydi.

RWF → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0285, en düşük 0,0269 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0279 oldu. RWF → THB kurundaki değişiklik -5.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3331,53318,2383,737
1 EUR1,0811,4960,8481,441,65519,68590,419
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10613,15560,427
1 GBP1,2731,1791,76411,6971,95123,204106,584

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Tayland Bahtı
1 RWF0,02689 THB
5 RWF0,13444 THB
10 RWF0,26889 THB
20 RWF0,53777 THB
50 RWF1,34444 THB
100 RWF2,68887 THB
250 RWF6,72218 THB
500 RWF13,44435 THB
1000 RWF26,88870 THB
2000 RWF53,77740 THB
5000 RWF134,44350 THB
10000 RWF268,88700 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Ruanda Frangı
1 THB37,19030 RWF
5 THB185,95150 RWF
10 THB371,90300 RWF
20 THB743,80600 RWF
50 THB1.859,51500 RWF
100 THB3.719,03000 RWF
250 THB9.297,57500 RWF
500 THB18.595,15000 RWF
1000 THB37.190,30000 RWF
2000 THB74.380,60000 RWF
5000 THB185.951,50000 RWF
10000 THB371.903,00000 RWF