250 Ruanda frangından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile RWF → SHP çevirin

250 rwf
0,15 shp

1,000R₣ RWF = 0,0005965£ SHP

06:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → SHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim-0.29%-3.09%
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1 RWF → SHP istatistikleri

RWF → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. RWF → SHP kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

RWF → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. RWF → SHP kurundaki değişiklik -3.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3341,53318,21883,736
1 EUR1,0811,4960,8481,441,65619,67190,414
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10613,14560,418
1 GBP1,2731,1791,76411,6981,95223,192106,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Saint Helena Poundu
1 RWF0,00060 SHP
5 RWF0,00298 SHP
10 RWF0,00596 SHP
20 RWF0,01193 SHP
50 RWF0,02982 SHP
100 RWF0,05965 SHP
250 RWF0,14912 SHP
500 RWF0,29824 SHP
1000 RWF0,59648 SHP
2000 RWF1,19297 SHP
5000 RWF2,98242 SHP
10000 RWF5,96484 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Ruanda Frangı
1 SHP1.676,49000 RWF
5 SHP8.382,45000 RWF
10 SHP16.764,90000 RWF
20 SHP33.529,80000 RWF
50 SHP83.824,50000 RWF
100 SHP167.649,00000 RWF
250 SHP419.122,50000 RWF
500 SHP838.245,00000 RWF
1000 SHP1.676.490,00000 RWF
2000 SHP3.352.980,00000 RWF
5000 SHP8.382.450,00000 RWF
10000 SHP16.764.900,00000 RWF