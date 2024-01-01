1 Ruanda frangından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile RWF → RON çevirin

1 rwf
0,00 ron

1,000R₣ RWF = 0,003498L RON

06:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00350,0036
Düşük0,00350,0035
Ortalama0,00350,0035
Değişim-0.54%-1.96%
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1 RWF → RON istatistikleri

RWF → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0035, en düşük 0,0035 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0035 oldu. RWF → RON kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

RWF → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0036, en düşük 0,0035 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0035 oldu. RWF → RON kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3331,53318,21583,737
1 EUR1,0811,4970,8481,441,65519,67290,436
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10613,14560,428
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95223,2106,652

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Rumen Leyi
1 RWF0,00350 RON
5 RWF0,01749 RON
10 RWF0,03498 RON
20 RWF0,06997 RON
50 RWF0,17492 RON
100 RWF0,34984 RON
250 RWF0,87460 RON
500 RWF1,74921 RON
1000 RWF3,49841 RON
2000 RWF6,99682 RON
5000 RWF17,49205 RON
10000 RWF34,98410 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Ruanda Frangı
1 RON285,84400 RWF
5 RON1.429,22000 RWF
10 RON2.858,44000 RWF
20 RON5.716,88000 RWF
50 RON14.292,20000 RWF
100 RON28.584,40000 RWF
250 RON71.461,00000 RWF
500 RON142.922,00000 RWF
1000 RON285.844,00000 RWF
2000 RON571.688,00000 RWF
5000 RON1.429.220,00000 RWF
10000 RON2.858.440,00000 RWF