250 Ruanda frangından Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile RWF → KRW çevirin

250 rwf
260 krw

1,000R₣ RWF = 1,040₩ KRW

06:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RWF → KRW çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RWF → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,05821,0636
Düşük1,03911,0391
Ortalama1,05171,0533
Değişim-1.70%-0.69%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RWF → KRW istatistikleri

RWF → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0582, en düşük 1,0391 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0517 oldu. RWF → KRW kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.

RWF → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0636, en düşük 1,0391 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0533 oldu. RWF → KRW kurundaki değişiklik -0.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53418,24683,734
1 EUR1,0811,4970,8491,4411,65719,71490,47
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10713,16560,416
1 GBP1,2731,1791,76511,6981,95323,234106,622

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Güney Kore Wonu
1 RWF1,04031 KRW
5 RWF5,20155 KRW
10 RWF10,40310 KRW
20 RWF20,80620 KRW
50 RWF52,01550 KRW
100 RWF104,03100 KRW
250 RWF260,07750 KRW
500 RWF520,15500 KRW
1000 RWF1.040,31000 KRW
2000 RWF2.080,62000 KRW
5000 RWF5.201,55000 KRW
10000 RWF10.403,10000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Ruanda Frangı
1 KRW0,96126 RWF
5 KRW4,80627 RWF
10 KRW9,61255 RWF
20 KRW19,22510 RWF
50 KRW48,06275 RWF
100 KRW96,12550 RWF
250 KRW240,31375 RWF
500 KRW480,62750 RWF
1000 KRW961,25500 RWF
2000 KRW1.922,51000 RWF
5000 KRW4.806,27500 RWF
10000 KRW9.612,55000 RWF
20000 KRW19.225,10000 RWF
30000 KRW28.837,65000 RWF
40000 KRW38.450,20000 RWF
50000 KRW48.062,75000 RWF