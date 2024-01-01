20 Ruanda frangından Macar forintine

Reel döviz kuru ile RWF → HUF çevirin

20 rwf
6 huf

1,000R₣ RWF = 0,2785Ft HUF

05:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → HUF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27920,2847
Düşük0,27230,2723
Ortalama0,27510,2772
Değişim-0.27%-0.42%
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1 RWF → HUF istatistikleri

RWF → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2792, en düşük 0,2723 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2751 oldu. RWF → HUF kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

RWF → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2847, en düşük 0,2723 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2772 oldu. RWF → HUF kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3341,53518,25683,74
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,71890,448
1 CAD0,7220,66810,5670,9631,10813,17260,421
1 GBP1,2731,1791,76511,6991,95423,243106,614

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Macar Forinti
1 RWF0,27847 HUF
5 RWF1,39235 HUF
10 RWF2,78470 HUF
20 RWF5,56940 HUF
50 RWF13,92350 HUF
100 RWF27,84700 HUF
250 RWF69,61750 HUF
500 RWF139,23500 HUF
1000 RWF278,47000 HUF
2000 RWF556,94000 HUF
5000 RWF1.392,35000 HUF
10000 RWF2.784,70000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Ruanda Frangı
2000 HUF7.182,10000 RWF
5000 HUF17.955,25000 RWF
10000 HUF35.910,50000 RWF
15000 HUF53.865,75000 RWF
20000 HUF71.821,00000 RWF
30000 HUF107.731,50000 RWF
40000 HUF143.642,00000 RWF
50000 HUF179.552,50000 RWF
60000 HUF215.463,00000 RWF
100000 HUF359.105,00000 RWF
150000 HUF538.657,50000 RWF
200000 HUF718.210,00000 RWF