2.000 Ruanda frangından Çin yuanına

Reel döviz kuru ile RWF → CNY çevirin

2.000 rwf
10,97 cny

1,000R₣ RWF = 0,005484¥ CNY

05:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → CNY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00550,0056
Düşük0,00550,0055
Ortalama0,00550,0055
Değişim-1.10%-1.95%
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1 RWF → CNY istatistikleri

RWF → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0055, en düşük 0,0055 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0055 oldu. RWF → CNY kurundaki değişiklik -1.10 değerindeydi.

RWF → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0056, en düşük 0,0055 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0055 oldu. RWF → CNY kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53618,25183,735
1 EUR1,0811,4960,8481,4411,65819,70590,405
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,16860,413
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95523,229106,574

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Çin Yuanı RMB
1 RWF0,00548 CNY
5 RWF0,02742 CNY
10 RWF0,05484 CNY
20 RWF0,10967 CNY
50 RWF0,27418 CNY
100 RWF0,54836 CNY
250 RWF1,37090 CNY
500 RWF2,74180 CNY
1000 RWF5,48359 CNY
2000 RWF10,96718 CNY
5000 RWF27,41795 CNY
10000 RWF54,83590 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Ruanda Frangı
1 CNY182,36200 RWF
5 CNY911,81000 RWF
10 CNY1.823,62000 RWF
20 CNY3.647,24000 RWF
50 CNY9.118,10000 RWF
100 CNY18.236,20000 RWF
250 CNY45.590,50000 RWF
500 CNY91.181,00000 RWF
1000 CNY182.362,00000 RWF
2000 CNY364.724,00000 RWF
5000 CNY911.810,00000 RWF
10000 CNY1.823.620,00000 RWF