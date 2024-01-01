5 Ruanda frangından Şili pesosuna

Reel döviz kuru ile RWF → CLP çevirin

5 rwf
4 clp

1,000R₣ RWF = 0,7232$ CLP

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → CLP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → CLPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,72700,7288
Düşük0,68990,6858
Ortalama0,71250,7095
Değişim0.93%-0.32%
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1 RWF → CLP istatistikleri

RWF → CLP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7270, en düşük 0,6899 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7125 oldu. RWF → CLP kurundaki değişiklik 0.93 değerindeydi.

RWF → CLP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7288, en düşük 0,6858 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7095 oldu. RWF → CLP kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53618,25283,734
1 EUR1,0811,4970,8481,4411,65819,70690,408
1 CAD0,7210,66810,5670,9631,10813,16860,412
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95523,23106,573

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Şili pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CLP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → CLP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

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RWF → GBP

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RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Şili Pesosu
1 RWF0,72320 CLP
5 RWF3,61599 CLP
10 RWF7,23197 CLP
20 RWF14,46394 CLP
50 RWF36,15985 CLP
100 RWF72,31970 CLP
250 RWF180,79925 CLP
500 RWF361,59850 CLP
1000 RWF723,19700 CLP
2000 RWF1.446,39400 CLP
5000 RWF3.615,98500 CLP
10000 RWF7.231,97000 CLP
Çevrim kurları Şili Pesosu / Ruanda Frangı
1 CLP1,38275 RWF
5 CLP6,91375 RWF
10 CLP13,82750 RWF
20 CLP27,65500 RWF
50 CLP69,13750 RWF
100 CLP138,27500 RWF
250 CLP345,68750 RWF
500 CLP691,37500 RWF
1000 CLP1.382,75000 RWF
2000 CLP2.765,50000 RWF
5000 CLP6.913,75000 RWF
10000 CLP13.827,50000 RWF