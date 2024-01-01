500 Ruanda frangından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile RWF → BDT çevirin

500 rwf
44,59 bdt

1,000R₣ RWF = 0,08917Tk BDT

05:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RWF → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RWF → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08960,0904
Düşük0,08910,0844
Ortalama0,08940,0895
Değişim-0.43%5.62%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RWF → BDT istatistikleri

RWF → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0896, en düşük 0,0891 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0894 oldu. RWF → BDT kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

RWF → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0904, en düşük 0,0844 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0895 oldu. RWF → BDT kurundaki değişiklik 5.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53518,25583,733
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65819,71390,419
1 CAD0,7220,66810,5670,9631,10813,17260,42
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95423,238106,587

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ruanda frangından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Bangladeş Takası
1 RWF0,08917 BDT
5 RWF0,44587 BDT
10 RWF0,89173 BDT
20 RWF1,78346 BDT
50 RWF4,45866 BDT
100 RWF8,91731 BDT
250 RWF22,29328 BDT
500 RWF44,58655 BDT
1000 RWF89,17310 BDT
2000 RWF178,34620 BDT
5000 RWF445,86550 BDT
10000 RWF891,73100 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Ruanda Frangı
1 BDT11,21410 RWF
5 BDT56,07050 RWF
10 BDT112,14100 RWF
20 BDT224,28200 RWF
50 BDT560,70500 RWF
100 BDT1.121,41000 RWF
250 BDT2.803,52500 RWF
500 BDT5.607,05000 RWF
1000 BDT11.214,10000 RWF
2000 BDT22.428,20000 RWF
5000 BDT56.070,50000 RWF
10000 BDT112.141,00000 RWF