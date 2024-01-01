50 Ruanda frangından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile RWF → AWG çevirin

50 rwf
0,07 awg

1,000R₣ RWF = 0,001359ƒ AWG

04:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00140,0014
Ortalama0,00140,0014
Değişim-0.43%-1.68%
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1 RWF → AWG istatistikleri

RWF → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0014 oldu. RWF → AWG kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

RWF → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0014 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0014 oldu. RWF → AWG kurundaki değişiklik -1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7861,3351,53518,25583,731
1 EUR1,0811,4970,8481,4421,65719,71290,417
1 CAD0,7220,66810,5670,9631,10713,17260,418
1 GBP1,2731,1791,76411,6991,95423,236106,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Aruba Florini
1 RWF0,00136 AWG
5 RWF0,00680 AWG
10 RWF0,01359 AWG
20 RWF0,02718 AWG
50 RWF0,06796 AWG
100 RWF0,13592 AWG
250 RWF0,33981 AWG
500 RWF0,67962 AWG
1000 RWF1,35924 AWG
2000 RWF2,71848 AWG
5000 RWF6,79620 AWG
10000 RWF13,59240 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Ruanda Frangı
1 AWG735,70400 RWF
5 AWG3.678,52000 RWF
10 AWG7.357,04000 RWF
20 AWG14.714,08000 RWF
50 AWG36.785,20000 RWF
100 AWG73.570,40000 RWF
250 AWG183.926,00000 RWF
500 AWG367.852,00000 RWF
1000 AWG735.704,00000 RWF
2000 AWG1.471.408,00000 RWF
5000 AWG3.678.520,00000 RWF
10000 AWG7.357.040,00000 RWF