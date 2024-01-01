5 Rus rublesinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile RUB → USD çevirin

5 rub
0,06 usd

1,000руб RUB = 0,01168$ USD

14:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → USD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → USDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01180,0120
Düşük0,01120,0108
Ortalama0,01140,0113
Değişim3.40%6.88%
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1 RUB → USD istatistikleri

RUB → USD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0118, en düşük 0,0112 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0114 oldu. RUB → USD kurundaki değişiklik 3.40 değerindeydi.

RUB → USD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0120, en düşük 0,0108 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0113 oldu. RUB → USD kurundaki değişiklik 6.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2210,7861,5361,33683,728
1 EUR1,0811,4977,7960,8491,6581,44290,397
1 CAD0,7210,66815,2090,5671,1080,96360,404
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,596

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / ABD Doları
1 RUB0,01168 USD
5 RUB0,05842 USD
10 RUB0,11684 USD
20 RUB0,23368 USD
50 RUB0,58420 USD
100 RUB1,16840 USD
250 RUB2,92100 USD
500 RUB5,84200 USD
1000 RUB11,68400 USD
2000 RUB23,36800 USD
5000 RUB58,42000 USD
10000 RUB116,84000 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Rus Rublesi
1 USD85,58730 RUB
5 USD427,93650 RUB
10 USD855,87300 RUB
20 USD1.711,74600 RUB
50 USD4.279,36500 RUB
100 USD8.558,73000 RUB
250 USD21.396,82500 RUB
500 USD42.793,65000 RUB
1000 USD85.587,30000 RUB
2000 USD171.174,60000 RUB
5000 USD427.936,50000 RUB
10000 USD855.873,00000 RUB