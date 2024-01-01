2.000 Rus rublesinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile RUB → SAR çevirin

2.000 rub
87,69 sar

1,000руб RUB = 0,04385SR SAR

04:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04410,0449
Düşük0,04210,0405
Ortalama0,04290,0423
Değişim3.44%6.95%
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1 RUB → SAR istatistikleri

RUB → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0441, en düşük 0,0421 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0429 oldu. RUB → SAR kurundaki değişiklik 3.44 değerindeydi.

RUB → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0449, en düşük 0,0405 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0423 oldu. RUB → SAR kurundaki değişiklik 6.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2280,7861,5351,33683,74
1 EUR1,0811,4967,8050,8481,6581,44290,414
1 CAD0,7220,66815,2160,5671,1080,96460,42
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Arabistan Riyali
1 RUB0,04385 SAR
5 RUB0,21923 SAR
10 RUB0,43847 SAR
20 RUB0,87694 SAR
50 RUB2,19235 SAR
100 RUB4,38470 SAR
250 RUB10,96175 SAR
500 RUB21,92350 SAR
1000 RUB43,84700 SAR
2000 RUB87,69400 SAR
5000 RUB219,23500 SAR
10000 RUB438,47000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Rus Rublesi
1 SAR22,80660 RUB
5 SAR114,03300 RUB
10 SAR228,06600 RUB
20 SAR456,13200 RUB
50 SAR1.140,33000 RUB
100 SAR2.280,66000 RUB
250 SAR5.701,65000 RUB
500 SAR11.403,30000 RUB
1000 SAR22.806,60000 RUB
2000 SAR45.613,20000 RUB
5000 SAR114.033,00000 RUB
10000 SAR228.066,00000 RUB