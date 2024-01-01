250 Rus rublesinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile RUB → OMR çevirin

250 rub
1,125 omr

1,000руб RUB = 0,004498ر.ع. OMR

04:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → OMR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00450,0046
Düşük0,00430,0042
Ortalama0,00440,0043
Değişim3.40%6.75%
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1 RUB → OMR istatistikleri

RUB → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0045, en düşük 0,0043 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0044 oldu. RUB → OMR kurundaki değişiklik 3.40 değerindeydi.

RUB → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0046, en düşük 0,0042 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0043 oldu. RUB → OMR kurundaki değişiklik 6.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,230,7861,5361,33683,726
1 EUR1,07911,4967,8030,8481,6581,44290,37
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,402
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

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RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Umman Riyali
1 RUB0,00450 OMR
5 RUB0,02249 OMR
10 RUB0,04498 OMR
20 RUB0,08997 OMR
50 RUB0,22491 OMR
100 RUB0,44983 OMR
250 RUB1,12457 OMR
500 RUB2,24914 OMR
1000 RUB4,49827 OMR
2000 RUB8,99654 OMR
5000 RUB22,49135 OMR
10000 RUB44,98270 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Rus Rublesi
1 OMR222,30800 RUB
5 OMR1.111,54000 RUB
10 OMR2.223,08000 RUB
20 OMR4.446,16000 RUB
50 OMR11.115,40000 RUB
100 OMR22.230,80000 RUB
250 OMR55.577,00000 RUB
500 OMR111.154,00000 RUB
1000 OMR222.308,00000 RUB
2000 OMR444.616,00000 RUB
5000 OMR1.111.540,00000 RUB
10000 OMR2.223.080,00000 RUB