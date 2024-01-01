5 Rus rublesinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile RUB → ISK çevirin

5 rub
8,11 isk

1,000руб RUB = 1,623kr ISK

03:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,62291,6659
Düşük1,54401,5054
Ortalama1,57481,5590
Değişim3.93%6.31%
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1 RUB → ISK istatistikleri

RUB → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6229, en düşük 1,5440 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5748 oldu. RUB → ISK kurundaki değişiklik 3.93 değerindeydi.

RUB → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6659, en düşük 1,5054 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5590 oldu. RUB → ISK kurundaki değişiklik 6.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2310,7861,5371,33683,734
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6591,44290,374
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1090,96460,403
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / İzlanda Kronu
1 RUB1,62285 ISK
5 RUB8,11425 ISK
10 RUB16,22850 ISK
20 RUB32,45700 ISK
50 RUB81,14250 ISK
100 RUB162,28500 ISK
250 RUB405,71250 ISK
500 RUB811,42500 ISK
1000 RUB1.622,85000 ISK
2000 RUB3.245,70000 ISK
5000 RUB8.114,25000 ISK
10000 RUB16.228,50000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Rus Rublesi
1 ISK0,61620 RUB
5 ISK3,08101 RUB
10 ISK6,16201 RUB
20 ISK12,32402 RUB
50 ISK30,81005 RUB
100 ISK61,62010 RUB
250 ISK154,05025 RUB
500 ISK308,10050 RUB
1000 ISK616,20100 RUB
2000 ISK1.232,40200 RUB
5000 ISK3.081,00500 RUB
10000 ISK6.162,01000 RUB