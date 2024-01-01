20 Rus rublesinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile RUB → HUF çevirin

20 rub
86 huf

1,000руб RUB = 4,289Ft HUF

03:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → HUF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,28894,4120
Düşük4,03663,8845
Ortalama4,13404,0809
Değişim3.67%8.35%
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1 RUB → HUF istatistikleri

RUB → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,2889, en düşük 4,0366 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,1340 oldu. RUB → HUF kurundaki değişiklik 3.67 değerindeydi.

RUB → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,4120, en düşük 3,8845 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,0809 oldu. RUB → HUF kurundaki değişiklik 8.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,230,7861,5361,33683,72
1 EUR1,07911,4967,8030,8481,6581,44290,355
1 CAD0,7220,66915,2170,5671,1080,96460,406
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Macar Forinti
1 RUB4,28892 HUF
5 RUB21,44460 HUF
10 RUB42,88920 HUF
20 RUB85,77840 HUF
50 RUB214,44600 HUF
100 RUB428,89200 HUF
250 RUB1.072,23000 HUF
500 RUB2.144,46000 HUF
1000 RUB4.288,92000 HUF
2000 RUB8.577,84000 HUF
5000 RUB21.444,60000 HUF
10000 RUB42.889,20000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Rus Rublesi
2000 HUF466,31800 RUB
5000 HUF1.165,79500 RUB
10000 HUF2.331,59000 RUB
15000 HUF3.497,38500 RUB
20000 HUF4.663,18000 RUB
30000 HUF6.994,77000 RUB
40000 HUF9.326,36000 RUB
50000 HUF11.657,95000 RUB
60000 HUF13.989,54000 RUB
100000 HUF23.315,90000 RUB
150000 HUF34.973,85000 RUB
200000 HUF46.631,80000 RUB