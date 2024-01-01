5.000 Rus rublesinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile RUB → GMD çevirin

5.000 rub
4.041,92 gmd

1,000руб RUB = 0,8084D GMD

00:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → GMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,80840,8086
Düşük0,76120,7314
Ortalama0,77800,7653
Değişim5.26%9.23%
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1 RUB → GMD istatistikleri

RUB → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8084, en düşük 0,7612 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7780 oldu. RUB → GMD kurundaki değişiklik 5.26 değerindeydi.

RUB → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8086, en düşük 0,7314 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7653 oldu. RUB → GMD kurundaki değişiklik 9.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2340,7861,5361,33683,724
1 EUR1,07911,4967,8060,8481,6581,44290,347
1 CAD0,7210,66915,2190,5671,1080,96460,401
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,574

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Gambiya Dalaşı
1 RUB0,80838 GMD
5 RUB4,04191 GMD
10 RUB8,08383 GMD
20 RUB16,16766 GMD
50 RUB40,41915 GMD
100 RUB80,83830 GMD
250 RUB202,09575 GMD
500 RUB404,19150 GMD
1000 RUB808,38300 GMD
2000 RUB1.616,76600 GMD
5000 RUB4.041,91500 GMD
10000 RUB8.083,83000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Rus Rublesi
1 GMD1,23704 RUB
5 GMD6,18520 RUB
10 GMD12,37040 RUB
20 GMD24,74080 RUB
50 GMD61,85200 RUB
100 GMD123,70400 RUB
250 GMD309,26000 RUB
500 GMD618,52000 RUB
1000 GMD1.237,04000 RUB
2000 GMD2.474,08000 RUB
5000 GMD6.185,20000 RUB
10000 GMD12.370,40000 RUB