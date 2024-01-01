20 Rus rublesinden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile RUB → ETB çevirin

20 rub
18,08 etb

1,000руб RUB = 0,9038Br ETB

01:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → ETB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,90380,9038
Düşük0,64650,6169
Ortalama0,68080,6545
Değişim38.79%45.12%
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1 RUB → ETB istatistikleri

RUB → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9038, en düşük 0,6465 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6808 oldu. RUB → ETB kurundaki değişiklik 38.79 değerindeydi.

RUB → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9038, en düşük 0,6169 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6545 oldu. RUB → ETB kurundaki değişiklik 45.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2330,7861,5381,33783,738
1 EUR1,07911,4967,8030,8481,6591,44290,336
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1090,96460,38
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,577

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

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RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Etiyopya Birri
1 RUB0,90375 ETB
5 RUB4,51877 ETB
10 RUB9,03753 ETB
20 RUB18,07506 ETB
50 RUB45,18765 ETB
100 RUB90,37530 ETB
250 RUB225,93825 ETB
500 RUB451,87650 ETB
1000 RUB903,75300 ETB
2000 RUB1.807,50600 ETB
5000 RUB4.518,76500 ETB
10000 RUB9.037,53000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Rus Rublesi
1 ETB1,10650 RUB
5 ETB5,53250 RUB
10 ETB11,06500 RUB
20 ETB22,13000 RUB
50 ETB55,32500 RUB
100 ETB110,65000 RUB
250 ETB276,62500 RUB
500 ETB553,25000 RUB
1000 ETB1.106,50000 RUB
2000 ETB2.213,00000 RUB
5000 ETB5.532,50000 RUB
10000 ETB11.065,00000 RUB