20 Rus rublesinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile RUB → DZD çevirin

20 rub
31,50 dzd

1,000руб RUB = 1,575دج DZD

02:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → DZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,57961,6092
Düşük1,50771,4479
Ortalama1,53611,5143
Değişim3.74%7.12%
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1 RUB → DZD istatistikleri

RUB → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5796, en düşük 1,5077 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5361 oldu. RUB → DZD kurundaki değişiklik 3.74 değerindeydi.

RUB → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6092, en düşük 1,4479 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5143 oldu. RUB → DZD kurundaki değişiklik 7.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2340,7861,5381,33783,738
1 EUR1,07911,4967,8040,8481,6591,44290,332
1 CAD0,7210,66815,2150,5671,1090,96460,371
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Cezayir Dinarı
1 RUB1,57475 DZD
5 RUB7,87375 DZD
10 RUB15,74750 DZD
20 RUB31,49500 DZD
50 RUB78,73750 DZD
100 RUB157,47500 DZD
250 RUB393,68750 DZD
500 RUB787,37500 DZD
1000 RUB1.574,75000 DZD
2000 RUB3.149,50000 DZD
5000 RUB7.873,75000 DZD
10000 RUB15.747,50000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Rus Rublesi
1 DZD0,63502 RUB
5 DZD3,17510 RUB
10 DZD6,35020 RUB
20 DZD12,70040 RUB
50 DZD31,75100 RUB
100 DZD63,50200 RUB
250 DZD158,75500 RUB
500 DZD317,51000 RUB
1000 DZD635,02000 RUB
2000 DZD1.270,04000 RUB
5000 DZD3.175,10000 RUB
10000 DZD6.350,20000 RUB