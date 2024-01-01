10 bin Rus rublesinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile RUB → BGN çevirin

10.000 rub
211,81 bgn

1,000руб RUB = 0,02118лв BGN

02:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02120,0218
Düşük0,02020,0196
Ortalama0,02060,0204
Değişim3.42%6.61%
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1 RUB → BGN istatistikleri

RUB → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0212, en düşük 0,0202 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0206 oldu. RUB → BGN kurundaki değişiklik 3.42 değerindeydi.

RUB → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0218, en düşük 0,0196 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0204 oldu. RUB → BGN kurundaki değişiklik 6.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2390,7861,5381,33783,732
1 EUR1,07911,4977,810,8481,6591,44390,335
1 CAD0,7210,66815,2190,5671,1090,96460,359
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Bulgar Levası
1 RUB0,02118 BGN
5 RUB0,10590 BGN
10 RUB0,21181 BGN
20 RUB0,42361 BGN
50 RUB1,05904 BGN
100 RUB2,11807 BGN
250 RUB5,29518 BGN
500 RUB10,59035 BGN
1000 RUB21,18070 BGN
2000 RUB42,36140 BGN
5000 RUB105,90350 BGN
10000 RUB211,80700 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Rus Rublesi
1 BGN47,21280 RUB
5 BGN236,06400 RUB
10 BGN472,12800 RUB
20 BGN944,25600 RUB
50 BGN2.360,64000 RUB
100 BGN4.721,28000 RUB
250 BGN11.803,20000 RUB
500 BGN23.606,40000 RUB
1000 BGN47.212,80000 RUB
2000 BGN94.425,60000 RUB
5000 BGN236.064,00000 RUB
10000 BGN472.128,00000 RUB