10 Rus rublesinden Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile RUB → AOA çevirin

10 rub
103,61 aoa

1,000руб RUB = 10,36Kz AOA

02:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → AOA çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek10,423610,4236
Düşük9,82729,1030
Ortalama10,10269,7696
Değişim5.33%12.38%
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1 RUB → AOA istatistikleri

RUB → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 10,4236, en düşük 9,8272 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 10,1026 oldu. RUB → AOA kurundaki değişiklik 5.33 değerindeydi.

RUB → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 10,4236, en düşük 9,1030 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 9,7696 oldu. RUB → AOA kurundaki değişiklik 12.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,240,7861,5381,33783,736
1 EUR1,07911,4977,8110,8481,6591,44390,33
1 CAD0,7210,66815,2190,5671,1090,96460,361
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,565

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Angola Kvanzası
1 RUB10,36140 AOA
5 RUB51,80700 AOA
10 RUB103,61400 AOA
20 RUB207,22800 AOA
50 RUB518,07000 AOA
100 RUB1.036,14000 AOA
250 RUB2.590,35000 AOA
500 RUB5.180,70000 AOA
1000 RUB10.361,40000 AOA
2000 RUB20.722,80000 AOA
5000 RUB51.807,00000 AOA
10000 RUB103.614,00000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Rus Rublesi
1 AOA0,09651 RUB
5 AOA0,48256 RUB
10 AOA0,96513 RUB
20 AOA1,93025 RUB
50 AOA4,82563 RUB
100 AOA9,65125 RUB
250 AOA24,12813 RUB
500 AOA48,25625 RUB
1000 AOA96,51250 RUB
2000 AOA193,02500 RUB
5000 AOA482,56250 RUB
10000 AOA965,12500 RUB