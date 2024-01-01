100 Sırp dinarından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile RSD → THB çevirin

100 rsd
32,80 thb

1,000РСД RSD = 0,3280฿ THB

01:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → THB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,33830,3413
Düşük0,32800,3280
Ortalama0,33550,3370
Değişim-2.96%-2.81%
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1 RSD → THB istatistikleri

RSD → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3383, en düşük 0,3280 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3355 oldu. RSD → THB kurundaki değişiklik -2.96 değerindeydi.

RSD → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3413, en düşük 0,3280 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3370 oldu. RSD → THB kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9030,78618,2851,3871,33783,75
1 EUR1,079120,3950,84819,7291,4971,44390,362
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,431
1 GBP1,2721,17924,038123,2531,7641,701106,505

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Tayland Bahtı
1 RSD0,32804 THB
5 RSD1,64019 THB
10 RSD3,28037 THB
20 RSD6,56074 THB
50 RSD16,40185 THB
100 RSD32,80370 THB
250 RSD82,00925 THB
500 RSD164,01850 THB
1000 RSD328,03700 THB
2000 RSD656,07400 THB
5000 RSD1.640,18500 THB
10000 RSD3.280,37000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Sırp Dinarı
1 THB3,04843 RSD
5 THB15,24215 RSD
10 THB30,48430 RSD
20 THB60,96860 RSD
50 THB152,42150 RSD
100 THB304,84300 RSD
250 THB762,10750 RSD
500 THB1.524,21500 RSD
1000 THB3.048,43000 RSD
2000 THB6.096,86000 RSD
5000 THB15.242,15000 RSD
10000 THB30.484,30000 RSD