bin Sırp dinarından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile RSD → PKR çevirin

1.000 rsd
2.571,62 pkr

1,000РСД RSD = 2,572₨ PKR

01:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,59832,5983
Düşük2,57162,5470
Ortalama2,58382,5731
Değişim-0.06%0.38%
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1 RSD → PKR istatistikleri

RSD → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,5983, en düşük 2,5716 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,5838 oldu. RSD → PKR kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

RSD → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,5983, en düşük 2,5470 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,5731 oldu. RSD → PKR kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9110,78618,2871,3881,33783,752
1 EUR1,079120,4030,84819,731,4971,44390,36
1 MXN0,0530,04910,0420,9670,0730,0714,429
1 GBP1,2721,17924,055123,2621,7651,701106,537

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Pakistan Rupisi
1 RSD2,57162 PKR
5 RSD12,85810 PKR
10 RSD25,71620 PKR
20 RSD51,43240 PKR
50 RSD128,58100 PKR
100 RSD257,16200 PKR
250 RSD642,90500 PKR
500 RSD1.285,81000 PKR
1000 RSD2.571,62000 PKR
2000 RSD5.143,24000 PKR
5000 RSD12.858,10000 PKR
10000 RSD25.716,20000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Sırp Dinarı
1 PKR0,38886 RSD
5 PKR1,94430 RSD
10 PKR3,88860 RSD
20 PKR7,77720 RSD
50 PKR19,44300 RSD
100 PKR38,88600 RSD
250 PKR97,21500 RSD
500 PKR194,43000 RSD
1000 PKR388,86000 RSD
2000 PKR777,72000 RSD
5000 PKR1.944,30000 RSD
10000 PKR3.888,60000 RSD