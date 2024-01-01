5.000 Sırp dinarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile RSD → MAD çevirin

5.000 rsd
458,13 mad

1,000РСД RSD = 0,09163د.م. MAD

01:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RSD → MAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 RSD → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09180,0926
Düşük0,09110,0908
Ortalama0,09150,0917
Değişim0.10%-0.84%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RSD → MAD istatistikleri

RSD → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0918, en düşük 0,0911 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0915 oldu. RSD → MAD kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

RSD → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0926, en düşük 0,0908 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0917 oldu. RSD → MAD kurundaki değişiklik -0.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9550,78618,2941,3881,33783,743
1 EUR1,079120,4520,84819,7391,4981,44290,358
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,418
1 GBP1,2721,17924,111123,2711,7661,7106,525

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Fas Dirhemi
1 RSD0,09163 MAD
5 RSD0,45813 MAD
10 RSD0,91626 MAD
20 RSD1,83253 MAD
50 RSD4,58132 MAD
100 RSD9,16263 MAD
250 RSD22,90658 MAD
500 RSD45,81315 MAD
1000 RSD91,62630 MAD
2000 RSD183,25260 MAD
5000 RSD458,13150 MAD
10000 RSD916,26300 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Sırp Dinarı
1 MAD10,91390 RSD
5 MAD54,56950 RSD
10 MAD109,13900 RSD
20 MAD218,27800 RSD
50 MAD545,69500 RSD
100 MAD1.091,39000 RSD
250 MAD2.728,47500 RSD
500 MAD5.456,95000 RSD
1000 MAD10.913,90000 RSD
2000 MAD21.827,80000 RSD
5000 MAD54.569,50000 RSD
10000 MAD109.139,00000 RSD