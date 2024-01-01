5 Sırp dinarından Güney Kore wonuna

Reel döviz kuru ile RSD → KRW çevirin

5 rsd
63 krw

1,000РСД RSD = 12,68₩ KRW

00:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → KRW çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → KRWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,924312,9243
Düşük12,664912,4365
Ortalama12,816112,7043
Değişim-0.87%1.69%
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1 RSD → KRW istatistikleri

RSD → KRW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,9243, en düşük 12,6649 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 12,8161 oldu. RSD → KRW kurundaki değişiklik -0.87 değerindeydi.

RSD → KRW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,9243, en düşük 12,4365 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,7043 oldu. RSD → KRW kurundaki değişiklik 1.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9570,78618,2951,3881,33783,738
1 EUR1,079120,4560,84819,7431,4981,44290,361
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,417
1 GBP1,2721,17924,119123,2781,7661,701106,544

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Güney Kore Wonu
1 RSD12,67960 KRW
5 RSD63,39800 KRW
10 RSD126,79600 KRW
20 RSD253,59200 KRW
50 RSD633,98000 KRW
100 RSD1.267,96000 KRW
250 RSD3.169,90000 KRW
500 RSD6.339,80000 KRW
1000 RSD12.679,60000 KRW
2000 RSD25.359,20000 KRW
5000 RSD63.398,00000 KRW
10000 RSD126.796,00000 KRW
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Sırp Dinarı
1 KRW0,07887 RSD
5 KRW0,39434 RSD
10 KRW0,78867 RSD
20 KRW1,57734 RSD
50 KRW3,94335 RSD
100 KRW7,88670 RSD
250 KRW19,71675 RSD
500 KRW39,43350 RSD
1000 KRW78,86700 RSD
2000 KRW157,73400 RSD
5000 KRW394,33500 RSD
10000 KRW788,67000 RSD
20000 KRW1.577,34000 RSD
30000 KRW2.366,01000 RSD
40000 KRW3.154,68000 RSD
50000 KRW3.943,35000 RSD