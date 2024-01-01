20 Sırp dinarından Macar forintine

Reel döviz kuru ile RSD → HUF çevirin

20 rsd
68 huf

1,000РСД RSD = 3,386Ft HUF

00:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → HUF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,38583,4008
Düşük3,32813,2782
Ortalama3,35213,3434
Değişim0.34%1.73%
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1 RSD → HUF istatistikleri

RSD → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3858, en düşük 3,3281 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3521 oldu. RSD → HUF kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

RSD → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,4008, en düşük 3,2782 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,3434 oldu. RSD → HUF kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9520,78618,3011,3881,33783,732
1 EUR1,079120,4490,84819,7461,4981,44290,343
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,418
1 GBP1,2721,17924,116123,2871,7661,701106,545

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Macar Forinti
1 RSD3,38579 HUF
5 RSD16,92895 HUF
10 RSD33,85790 HUF
20 RSD67,71580 HUF
50 RSD169,28950 HUF
100 RSD338,57900 HUF
250 RSD846,44750 HUF
500 RSD1.692,89500 HUF
1000 RSD3.385,79000 HUF
2000 RSD6.771,58000 HUF
5000 RSD16.928,95000 HUF
10000 RSD33.857,90000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Sırp Dinarı
2000 HUF590,70400 RSD
5000 HUF1.476,76000 RSD
10000 HUF2.953,52000 RSD
15000 HUF4.430,28000 RSD
20000 HUF5.907,04000 RSD
30000 HUF8.860,56000 RSD
40000 HUF11.814,08000 RSD
50000 HUF14.767,60000 RSD
60000 HUF17.721,12000 RSD
100000 HUF29.535,20000 RSD
150000 HUF44.302,80000 RSD
200000 HUF59.070,40000 RSD