5 Sırp dinarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile RSD → CHF çevirin

5 rsd
0,04 chf

1,000РСД RSD = 0,008039SFr. CHF

00:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00830,0085
Düşük0,00800,0080
Ortalama0,00830,0083
Değişim-3.17%-3.37%
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1 RSD → CHF istatistikleri

RSD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0083, en düşük 0,0080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0083 oldu. RSD → CHF kurundaki değişiklik -3.17 değerindeydi.

RSD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0085, en düşük 0,0080 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0083 oldu. RSD → CHF kurundaki değişiklik -3.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,940,78618,2951,3891,33783,726
1 EUR1,078120,4260,84819,731,4981,44290,294
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,421
1 GBP1,2721,1824,098123,2771,7671,701106,529

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / İsviçre Frangı
1 RSD0,00804 CHF
5 RSD0,04019 CHF
10 RSD0,08039 CHF
20 RSD0,16078 CHF
50 RSD0,40195 CHF
100 RSD0,80390 CHF
250 RSD2,00974 CHF
500 RSD4,01949 CHF
1000 RSD8,03898 CHF
2000 RSD16,07796 CHF
5000 RSD40,19490 CHF
10000 RSD80,38980 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Sırp Dinarı
1 CHF124,39400 RSD
5 CHF621,97000 RSD
10 CHF1.243,94000 RSD
20 CHF2.487,88000 RSD
50 CHF6.219,70000 RSD
100 CHF12.439,40000 RSD
250 CHF31.098,50000 RSD
500 CHF62.197,00000 RSD
1000 CHF124.394,00000 RSD
2000 CHF248.788,00000 RSD
5000 CHF621.970,00000 RSD
10000 CHF1.243.940,00000 RSD