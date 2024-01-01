1 Sırp dinarından Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile RSD → CAD çevirin

1 rsd
0,01 cad

1,000РСД RSD = 0,01280C$ CAD

00:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → CAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01280,0128
Düşük0,01260,0125
Ortalama0,01270,0126
Değişim1.84%1.72%
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1 RSD → CAD istatistikleri

RSD → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0128, en düşük 0,0126 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0127 oldu. RSD → CAD kurundaki değişiklik 1.84 değerindeydi.

RSD → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0128, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0126 oldu. RSD → CAD kurundaki değişiklik 1.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9420,78618,2961,3891,33783,722
1 EUR1,078120,4270,84819,731,4981,44290,285
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,42
1 GBP1,2721,1824,1123,2781,7671,701106,523

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Kanada Doları
1 RSD0,01280 CAD
5 RSD0,06399 CAD
10 RSD0,12797 CAD
20 RSD0,25595 CAD
50 RSD0,63987 CAD
100 RSD1,27973 CAD
250 RSD3,19933 CAD
500 RSD6,39865 CAD
1000 RSD12,79730 CAD
2000 RSD25,59460 CAD
5000 RSD63,98650 CAD
10000 RSD127,97300 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Sırp Dinarı
1 CAD78,14140 RSD
5 CAD390,70700 RSD
10 CAD781,41400 RSD
20 CAD1.562,82800 RSD
50 CAD3.907,07000 RSD
100 CAD7.814,14000 RSD
250 CAD19.535,35000 RSD
500 CAD39.070,70000 RSD
1000 CAD78.141,40000 RSD
2000 CAD156.282,80000 RSD
5000 CAD390.707,00000 RSD
10000 CAD781.414,00000 RSD