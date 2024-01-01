250 Sırp dinarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile RSD → BGN çevirin

250 rsd
4,18 bgn

1,000РСД RSD = 0,01671лв BGN

00:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01670,0167
Düşük0,01670,0167
Ortalama0,01670,0167
Değişim0.02%0.02%
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1 RSD → BGN istatistikleri

RSD → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0167, en düşük 0,0167 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0167 oldu. RSD → BGN kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

RSD → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0167, en düşük 0,0167 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0167 oldu. RSD → BGN kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9360,78618,2961,3891,33783,73
1 EUR1,078120,4210,84819,7311,4981,44290,295
1 MXN0,0530,04910,0420,9660,0730,0714,422
1 GBP1,2721,1824,092123,2781,7671,701106,526

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → ZAR

RSD → CAD

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Bulgar Levası
1 RSD0,01671 BGN
5 RSD0,08355 BGN
10 RSD0,16709 BGN
20 RSD0,33419 BGN
50 RSD0,83547 BGN
100 RSD1,67094 BGN
250 RSD4,17735 BGN
500 RSD8,35470 BGN
1000 RSD16,70940 BGN
2000 RSD33,41880 BGN
5000 RSD83,54700 BGN
10000 RSD167,09400 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Sırp Dinarı
1 BGN59,84670 RSD
5 BGN299,23350 RSD
10 BGN598,46700 RSD
20 BGN1.196,93400 RSD
50 BGN2.992,33500 RSD
100 BGN5.984,67000 RSD
250 BGN14.961,67500 RSD
500 BGN29.923,35000 RSD
1000 BGN59.846,70000 RSD
2000 BGN119.693,40000 RSD
5000 BGN299.233,50000 RSD
10000 BGN598.467,00000 RSD