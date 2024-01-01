5.000 Sırp dinarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile RSD → AWG çevirin

5.000 rsd
82,48 awg

1,000РСД RSD = 0,01650ƒ AWG

00:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01670,0167
Düşük0,01650,0163
Ortalama0,01660,0165
Değişim-0.01%0.25%
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1 RSD → AWG istatistikleri

RSD → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0167, en düşük 0,0165 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0166 oldu. RSD → AWG kurundaki değişiklik -0.01 değerindeydi.

RSD → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0167, en düşük 0,0163 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0165 oldu. RSD → AWG kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,940,78618,2951,3891,33783,729
1 EUR1,078120,4250,84819,7291,4981,44290,293
1 MXN0,0530,04910,0410,9660,0730,0714,421
1 GBP1,2721,1824,097123,2761,7671,701106,524

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → GBP

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RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Aruba Florini
1 RSD0,01650 AWG
5 RSD0,08248 AWG
10 RSD0,16495 AWG
20 RSD0,32991 AWG
50 RSD0,82477 AWG
100 RSD1,64954 AWG
250 RSD4,12385 AWG
500 RSD8,24770 AWG
1000 RSD16,49540 AWG
2000 RSD32,99080 AWG
5000 RSD82,47700 AWG
10000 RSD164,95400 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Sırp Dinarı
1 AWG60,62290 RSD
5 AWG303,11450 RSD
10 AWG606,22900 RSD
20 AWG1.212,45800 RSD
50 AWG3.031,14500 RSD
100 AWG6.062,29000 RSD
250 AWG15.155,72500 RSD
500 AWG30.311,45000 RSD
1000 AWG60.622,90000 RSD
2000 AWG121.245,80000 RSD
5000 AWG303.114,50000 RSD
10000 AWG606.229,00000 RSD