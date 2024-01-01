10 Romanya leyinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile RON → ZMW çevirin

10 ron
56,28 zmw

1,000L RON = 5,628ZK ZMW

00:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → ZMW çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RON → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,79695,9287
Düşük5,25865,2127
Ortalama5,58585,6358
Değişim7.04%-3.78%
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1 RON → ZMW istatistikleri

RON → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,7969, en düşük 5,2586 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,5858 oldu. RON → ZMW kurundaki değişiklik 7.04 değerindeydi.

RON → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,9287, en düşük 5,2127 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,6358 oldu. RON → ZMW kurundaki değişiklik -3.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9271,3891,5410,7861,3370,87383,758
1 EUR1,07811,4971,6610,8481,4420,94290,32
1 CAD0,720,66811,110,5660,9630,62960,316
1 AUD0,6490,6020,90110,510,8680,56754,363

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / ZMW
1 RON5,62836 ZMW
5 RON28,14180 ZMW
10 RON56,28360 ZMW
20 RON112,56720 ZMW
50 RON281,41800 ZMW
100 RON562,83600 ZMW
250 RON1.407,09000 ZMW
500 RON2.814,18000 ZMW
1000 RON5.628,36000 ZMW
2000 RON11.256,72000 ZMW
5000 RON28.141,80000 ZMW
10000 RON56.283,60000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Rumen Leyi
1 ZMW0,17767 RON
5 ZMW0,88836 RON
10 ZMW1,77672 RON
20 ZMW3,55344 RON
50 ZMW8,88360 RON
100 ZMW17,76720 RON
250 ZMW44,41800 RON
500 ZMW88,83600 RON
1000 ZMW177,67200 RON
2000 ZMW355,34400 RON
5000 ZMW888,36000 RON
10000 ZMW1.776,72000 RON