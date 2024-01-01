100 Romanya leyinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile RON → TND çevirin

1,000L RON = 0,6705DT TND

00:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 RON → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,67850,6835
Düşük0,66720,6672
Ortalama0,67290,6764
Değişim-0.60%-1.69%
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1 RON → TND istatistikleri

RON → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6785, en düşük 0,6672 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6729 oldu. RON → TND kurundaki değişiklik -0.60 değerindeydi.

RON → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6835, en düşük 0,6672 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6764 oldu. RON → TND kurundaki değişiklik -1.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,397
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,389
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,183
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,879

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Tunus Dinarı
1 RON0,67048 TND
5 RON3,35238 TND
10 RON6,70475 TND
20 RON13,40950 TND
50 RON33,52375 TND
100 RON67,04750 TND
250 RON167,61875 TND
500 RON335,23750 TND
1000 RON670,47500 TND
2000 RON1.340,95000 TND
5000 RON3.352,37500 TND
10000 RON6.704,75000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Rumen Leyi
1 TND1,49148 RON
5 TND7,45740 RON
10 TND14,91480 RON
20 TND29,82960 RON
50 TND74,57400 RON
100 TND149,14800 RON
250 TND372,87000 RON
500 TND745,74000 RON
1000 TND1.491,48000 RON
2000 TND2.982,96000 RON
5000 TND7.457,40000 RON
10000 TND14.914,80000 RON