100 Romanya leyinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile RON → SEK çevirin

1,000L RON = 2,323kr SEK

00:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → SEK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SEK
1 RON → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,35022,3502
Düşük2,28942,2636
Ortalama2,32202,2967
Değişim0.99%1.74%
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1 RON → SEK istatistikleri

RON → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,3502, en düşük 2,2894 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,3220 oldu. RON → SEK kurundaki değişiklik 0.99 değerindeydi.

RON → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,3502, en düşük 2,2636 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,2967 oldu. RON → SEK kurundaki değişiklik 1.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,396
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,388
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,178
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,879

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / İsveç Kronu
1 RON2,32262 SEK
5 RON11,61310 SEK
10 RON23,22620 SEK
20 RON46,45240 SEK
50 RON116,13100 SEK
100 RON232,26200 SEK
250 RON580,65500 SEK
500 RON1.161,31000 SEK
1000 RON2.322,62000 SEK
2000 RON4.645,24000 SEK
5000 RON11.613,10000 SEK
10000 RON23.226,20000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Rumen Leyi
1 SEK0,43055 RON
5 SEK2,15275 RON
10 SEK4,30549 RON
20 SEK8,61098 RON
50 SEK21,52745 RON
100 SEK43,05490 RON
250 SEK107,63725 RON
500 SEK215,27450 RON
1000 SEK430,54900 RON
2000 SEK861,09800 RON
5000 SEK2.152,74500 RON
10000 SEK4.305,49000 RON