50 Romanya leyinden Ruanda frangına

Reel döviz kuru ile RON → RWF çevirin

1,000L RON = 291,0R₣ RWF

00:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → RWF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RWF
1 RON → RWFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek299,8460302,6100
Düşük289,1870289,1870
Ortalama294,1973296,9037
Değişim-1.56%-2.12%
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1 RON → RWF istatistikleri

RON → RWF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 299,8460, en düşük 289,1870 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 294,1973 oldu. RON → RWF kurundaki değişiklik -1.56 değerindeydi.

RON → RWF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 302,6100, en düşük 289,1870 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 296,9037 oldu. RON → RWF kurundaki değişiklik -2.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - RWF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,396
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,405
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,186
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,895

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Ruanda frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RWF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → RWF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Ruanda Frangı
1 RON290,95000 RWF
5 RON1.454,75000 RWF
10 RON2.909,50000 RWF
20 RON5.819,00000 RWF
50 RON14.547,50000 RWF
100 RON29.095,00000 RWF
250 RON72.737,50000 RWF
500 RON145.475,00000 RWF
1000 RON290.950,00000 RWF
2000 RON581.900,00000 RWF
5000 RON1.454.750,00000 RWF
10000 RON2.909.500,00000 RWF
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Rumen Leyi
1 RWF0,00344 RON
5 RWF0,01719 RON
10 RWF0,03437 RON
20 RWF0,06874 RON
50 RWF0,17185 RON
100 RWF0,34370 RON
250 RWF0,85926 RON
500 RWF1,71851 RON
1000 RWF3,43702 RON
2000 RWF6,87404 RON
5000 RWF17,18510 RON
10000 RWF34,37020 RON