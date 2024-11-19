2.000 Romanya leyinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile RON → PKR çevirin

1,000L RON = 59,17₨ PKR

00:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 RON → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek61,072162,8035
Düşük58,804758,8047
Ortalama60,060061,2848
Değişim-2.59%-5.51%
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1 RON → PKR istatistikleri

RON → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 61,0721, en düşük 58,8047 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 60,0600 oldu. RON → PKR kurundaki değişiklik -2.59 değerindeydi.

RON → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 62,8035, en düşük 58,8047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 61,2848 oldu. RON → PKR kurundaki değişiklik -5.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,397
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4180,93689,41
1 CAD0,7130,67311,0960,5620,9550,6360,18
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57554,896

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → GBP

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Pakistan Rupisi
1 RON59,17370 PKR
5 RON295,86850 PKR
10 RON591,73700 PKR
20 RON1.183,47400 PKR
50 RON2.958,68500 PKR
100 RON5.917,37000 PKR
250 RON14.793,42500 PKR
500 RON29.586,85000 PKR
1000 RON59.173,70000 PKR
2000 RON118.347,40000 PKR
5000 RON295.868,50000 PKR
10000 RON591.737,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Rumen Leyi
1 PKR0,01690 RON
5 PKR0,08450 RON
10 PKR0,16899 RON
20 PKR0,33799 RON
50 PKR0,84497 RON
100 PKR1,68994 RON
250 PKR4,22485 RON
500 PKR8,44970 RON
1000 PKR16,89940 RON
2000 PKR33,79880 RON
5000 PKR84,49700 RON
10000 PKR168,99400 RON