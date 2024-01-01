bin Romanya leyinden Panama balboasına

Reel döviz kuru ile RON → PAB çevirin

1,000L RON = 0,2129B/. PAB

23:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → PAB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PAB
1 RON → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21970,2249
Düşük0,21160,2116
Ortalama0,21630,2204
Değişim-2.55%-4.75%
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1 RON → PAB istatistikleri

RON → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2197, en düşük 0,2116 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2163 oldu. RON → PAB kurundaki değişiklik -2.55 değerindeydi.

RON → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2249, en düşük 0,2116 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2204 oldu. RON → PAB kurundaki değişiklik -4.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - PAB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,398
1 EUR1,0611,4851,6280,8361,4180,93689,432
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,204
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Panama Balboası
1 RON0,21293 PAB
5 RON1,06467 PAB
10 RON2,12934 PAB
20 RON4,25868 PAB
50 RON10,64670 PAB
100 RON21,29340 PAB
250 RON53,23350 PAB
500 RON106,46700 PAB
1000 RON212,93400 PAB
2000 RON425,86800 PAB
5000 RON1.064,67000 PAB
10000 RON2.129,34000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Rumen Leyi
1 PAB4,69629 RON
5 PAB23,48145 RON
10 PAB46,96290 RON
20 PAB93,92580 RON
50 PAB234,81450 RON
100 PAB469,62900 RON
250 PAB1.174,07250 RON
500 PAB2.348,14500 RON
1000 PAB4.696,29000 RON
2000 PAB9.392,58000 RON
5000 PAB23.481,45000 RON
10000 PAB46.962,90000 RON